Notizie Juve – Commisso dichiara Federico Chiesa incedibile

TORINO – Torna a parlare di calciomercato Rocco Commisso. Dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Torino, il presidente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: nelle dichiarazioni rilasciate, ha dedicato alcune parole anche al mercato della sua squadra, ribadendo la volontà di trattenere i suoi migliori giocatori.

Infatti, l’imprenditore italo-americano ha dichiarato ancora una volta Federico Chiesa come incedibile. Il giovane attaccante in questa sessione è stato l’oggetto del desiderio di alcuni club, tra cui anche la Juventus: la sua valutazione, però, è sempre stata molto elevata, segno della volontà della società toscana di non lasciarlo partire. Chiesa, dunque, sembra destinato a rimanere a Firenze ancora a lungo.