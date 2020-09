Notizie Juve – Commisso avverte i bianconeri su Chiesa

TORINO – Non fa sconti Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina ha parlato a La Gazzetta dello Sport, affermando che la valutazione di Federico Chiesa non ha subito nessun calo. L’imprenditore italo-americano, quindi, avverte i bianconeri sull’attaccante della Nazionale.

La Juventus, infatti, era una delle squadre che sembravano più interessate al giovane giocatore dei Viola, che avrebbe rifiutato diverse offerte giunte dall’estero. Tuttavia, la valutazione che il patron dei toscani fa del suo cartellino sembra essere veramente proibitiva per le casse juventine. L’obiettivo della Fiorentina, ovviamente, è quello di poter tenere ancora a lungo il calciatore e, chiedendo cifre molto alte, può far desistere i grandi club. Comunque, mancano ancora diversi giorni di mercato e, come si è visto tante volte, potrebbero esserci delle clamorose sorprese. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche altre grosse novità di mercato in casa bianconera. Aspettando Dzeko, Paratici valuta anche un altro colpo, Alfredo Pedullà svela: “Contatti avviati!” >>>VAI ALLA NOTIZIA