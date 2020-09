Notizie Juve – Commisso apre alla cessione di Chiesa, ma a prezzi stellari

TORINO – Potrebbero esserci dei risvolti clamorosi negli ultimi giorni di calciomercato: stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Rocco Commisso sarebbe aperto alla cessione di Federico Chiesa. Le richieste del patron della Fiorentina, però, sono ad un prezzo stellare: l’attaccante classe 1997, infatti, viene valutato moltissimo dal club toscano, che vorrebbe incassare non meno di 50-60 milioni di euro da una sua eventuale cessione.

Come riportato nei giorni scorsi, sul figlio d'arte della Viola c'è da tempo l'interesse della Juventus: in lui ci sono tutte le caratteristiche richieste da Andrea Pirlo per il rinforzo sul fronte offensivo, ossia qualità e rapidità. Il problema, però, è proprio il prezzo altissimo del suo cartellino, che potrebbe rendere impossibile l'affare. I bianconeri, comunque, rimangono vigili su Federico Chiesa, sperando in clamorose occasioni negli ultimi giorni di mercato.