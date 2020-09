Notizie Juve – Bianconeri ancora interessati a Moise Kean

TORINO – Continua la caccia al rinforzo in attacco per la Juventus! Il club bianconero, in questi giorni, sembra essere vicino a chiudere per l’acquisto di Edin Dzeko dalla Roma; tuttavia, nelle ultime ore i continui rimandi dei giallorossi, legati alla risposta di Milik, stanno tenendo la trattativa in stand-by. Per questo, sta prendendo sempre più quota il nome di Olivier Giroud del Chelsea, che potrebbe diventare la prima scelta di Paratici.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al centravanti titolare, la Vecchia Signora è comunque alla ricerca di una riserva di livello per il reparto offensivo. Per questo, i bianconeri sembrano essere ancora interessati all’acquisto di Moise Kean: la società, infatti, avrebbe avviato i contatti con l’Everton per far tornare a Torino la giovane punta della Nazionale. La modalità sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto. In attesa di mettere a segno il tanto atteso colpo in attacco, la Juve potrebbe riabbracciare il giovane Kean. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra grandissima novità in casa bianconera. Trattativa bollente, ecco la possibile svolta decisiva: “E’ arrivato a Torino!” >>>VAI ALLA NOTIZIA