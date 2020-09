Notizie Juve – Anche Robin Gosens nel mirino bianconero

TORINO – Aumentano i nomi sul taccuino di Fabio Paratici: dopo Emerson Palmieri e Federico Chiesa, sembra che anche Robin Gosens sia finito nel mirino bianconero. A riportarlo è il Corriere di Torino: la Juventus non ha intenzione di fermarsi sul mercato e, dopo l’acquisto di Alvaro Morata, vuole prendere anche un rinforzo sugli esterni.

In cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconeri sembra esserci il classe ’97 della Fiorentina: tuttavia, date le richieste molto elevate di Commisso, la Vecchia Signora si guarda intorno e avrebbe messo gli occhi anche sul tedesco dell’Atalanta. Il giocatore classe ’94 in tre stagioni con la maglia della Dea ha totalizzato 105 presenze e 15 reti, un score niente affatto male per un esterno. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi: nel frattempo, la Juventus continua le sue ricerche sul mercato, per mettere a segno un altro colpo.