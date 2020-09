Notizie Juve – Anche Marchisio celebra la vittoria dei bianconeri

TORINO – Buona la prima per la Juventus: i bianconeri, ieri sera, hanno disputato la prima giornata del nuovo campionato di Serie A, imponendosi per 3-0 sulla Sampdoria di Claudio Ranieri. I ragazzi di Andrea Pirlo hanno fornito un’ottima prestazione, dimostrando ancora una volta di essere la squadra da battere in questa stagione, nonostante i dubbi e le incertezze che le gravitano attorno.

A complimentarsi per l’ottimo match giocato dalla Juve ci ha pensato anche un grande ex: si tratta di Claudio Marchisio, che con la maglia della Vecchia Signora ci è nato e cresciuto, totalizzando 389 presenze e 37 reti totali. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, anche il Principino ha celebrato la vittoria dei bianconeri: nel suo commento, ha sottolineato come la Juve abbia risposto ancora una volta con certezza a tutte le critiche che le vengono rivolte. Inoltre, ha tributato un applauso virtuale anche al suo ex compagno Andrea Pirlo, che ha inaugurato la sua avventura sulla panchina juventina con questa vittoria.