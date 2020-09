Notizie Juve – Anche Commisso apre alla cessione di Chiesa

Arrivano buoni segnali da Firenze per il mercato della Juventus: ieri sera, infatti, Rocco Commisso avrebbe aperto alla possibilità di cedere Federico Chiesa, obiettivo dei bianconeri. Al termine del match perso 4-3 con l'Inter, infatti, il presidente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN, affermando: "Vediamo se Federico resterà con noi… Per il momento è un giocatore della Fiorentina e rimane qui, ma il calciomercato è ancora aperto. Nell'ultima settimana di contrattazioni potrebbe succedere di tutto".

Chiari segnali di apertura lanciati alla Vecchia Signora: l’imprenditore italo-americano è disposto a lasciar partire il giovane figlio d’arte per una cifra adeguata e sembra disponibile a trattare. La palla passa dunque alla Juve, che dovrà formulare un’offerta nei prossimi giorni per portare in bianconero Federico Chiesa.