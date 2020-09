Notizie Juve – Alvaro Morata ha scelto il suo numero di maglia

TORINO – Finalmente la Juventus ha il suo nuovo centravanti: si tratta dello spagnolo Alvaro Morata, che ritorna nella Torino bianconera dopo 4 anni. Nella sua prima esperienza con la maglia juventina, l’attaccante classe ’92 aveva totalizzato 93 presenze e 27 gol, lasciando un bellissimo ricordo nei cuori dei tifosi.

Dopo l’ufficialità del trasferimento arrivata ieri sera, il giocatore ex Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Juve. Per questo, Morata ha anche scelto il suo nuovo numero di maglia: come mostrato anche dalla società sui social, vestirà la “9”, che per l’ultima volta è stata indossata da Gonzalo Higuain nella stagione 2017-2018. Un numero importante per un giocatore altrettanto importante: Alvaro, infatti, si appresta a caricare sulle sue spalle l’attacco della Juve, insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala.