Nicolussi: “Grazie Perugia, ci ho creduto con tutto me stesso”

TORINO – Il talentino della Juve Hans Nicolussi Caviglia, ha postato un messaggio di saluti sul suo account Instagram, rivolti al Perugia, club nel quale ha militato in prestito in questa ultima stagione: “Io ci ho creduto con tutto me stesso. Grazie Perugia, mi hai insegnato molto, nel bene e nel male. Farò tesoro di questa esperienza e a te auguro di splendere, in una stagione che dia ragione del tuo valore”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata all’improvviso anche una pesantissima novità per il mercato bianconero. La notizia è clamorosa: sembrava fatta, invece ora un colpo che sembrava vicinissimo può saltare! >>>VAI ALLA NOTIZIA