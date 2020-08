Calciomercato Juventus, clamoroso: un colpo vicinissimo ora può saltare!

Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa: e ora che succede?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Si sa, il mercato non è una scienza esatta. Quello che è vero adesso potrebbe non valere più nulla tra qualche giorno o addirittura tra qualche ora. Svolte improvvise, ribaltoni clamorosi e repentini cambi di rotta sono per l’appunto all’ordine del giorno e il calciomercato della Juventus non fa eccezione. Già perché se per tutti o quasi il colpo Edin Dzeko era praticamente cosa fatta, le ultime indiscrezioni ci raccontano che potrebbe non essere così. L’attaccante bosniaco era e forse rimane l’obiettivo principale della Juve per rinforzare l’attacco di Pirlo in vista della prossima stagione, ma la fumata bianca e l’accordo con la Roma potrebbe essere ben più lontano rispetto a quanto molti dicono. Ma cosa sarebbe successo? La Gazzetta dello Sport in queste ore ha riportato un’indiscrezione abbastanza clamorosa che potrebbe essere alla base di questa frenata sul fronte Dzeko. Secondo quanto riportato dalla Rosea infatti, il club giallorosso starebbe addirittura pensando di rinnovare il contratto con il centravanti classe ’86. Una mossa totalmente a sorpresa, simile a quella compiuta la scorsa estate dopo un lungo tira e molla con i nerazzurri. Alla fine Dzeko rinnovò a sorpresa con i capitolini e rimase a Roma, lasciando Conte a bocca asciutta. La storia potrebbe ripetersi e la Gazzetta riporta anche quelle che sarebbero le cifre del possibile nuovo rinnovo di Dzeko con i giallorossi: offerta da 4,5 milioni di euro a stagione per le prossime quattro stagioni. Del caso si è occupato anche Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube. Ecco quanto riferito dal noto giornalista di fede bianconera: “Il calciomercato è molto vario, non conosce regole né orari. Devo dirvi che mi è arrivata un’importante smentita dalla mia fonte relativa al fatto che Dzeko sia così vicino alla Juventus. In realtà non è così vicino. Le richieste economiche del giocatore sono un po’ alte ma soprattutto ci sarebbe la Roma che starebbe cercando di trattenerlo nella Capitale. Vi posso dire che dunque c’è questa smentita molto attendibile del fatto che Dzeko sia vicino alla Juve”. Ci sarà dunque ancora da attendere per capire chi sarà il centravanti titolare della Vecchia Signora per la prossima stagione. Ma, dal canto suo, il Maestro ha le idee già molto chiare e chiede altri rinforzi: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA