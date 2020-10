News Juve – CR7 avrebbe preso una decisione clamorosa: sarà vero?

ULTIME NOTIZIE JUVE – Sono settimane che Cristiano Ronaldo, volente o nolente, fa parlare di sé. Non è certo una novità per il fenomeno portoghese, abituato da sempre ad essere il protagonista di indiscrezioni che lo coinvolgono. Prima alcune voci di mercato, poi la pessima notizia della positività al Covid: CR7 sempre in copertina. Vi abbiamo già ampiamente parlato di queste situazioni, ma di recente (ovviamente) sono spuntate anche altre novità. Una delle ultime in ordine di tempo è veramente pazzesca.

L’ennesima “bomba” è stata sganciata in Spagna, dove Diariogol.com ha svelato un retroscena tanto clamoroso quanto folle. Secondo i colleghi spagnoli infatti, in estate la Juventus era pronta a portare Lionel Messi a Torino, sacrificando addirittura Dybala, Alex Sandro e De Ligt, che sarebbero finiti al Barcellona. A questo punto della storia entra in scena appunto CR7, che si sarebbe imposto con la società bianconera per evitare che questo affare andasse in porto. Il motivo? Sempre secondo la ricostruzione di Diariogol, Ronaldo non voleva perdere la sua leadership all’interno dello spogliatoio e considerava penalizzante dal punto di vista tecnico perdere tre giocatori così importanti in un colpo solo. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò?

Davvero molto poco, almeno per quanto ci riguarda. Sorvolando sul fatto che Cristiano Ronaldo volesse o meno Messi alla Juve, pare davvero improbabile che la Vecchia Signora abbia pensato alla Pulce. L'argentino era e rimane un giocatore assolutamente fuori mercato per i parametri economici della Juventus. Folle poi credere che la società bianconera fosse veramente disposta a sacrificare tre giocatori come quelli sopracitati, seppur per arrivare ad uno come Messi. Secondo noi dunque, questa è una suggestione nata chissà come e chissà perché, ma decisamente priva di qualsiasi fondamento concreto. Una bufala di mercato insomma.