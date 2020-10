Calciomercato Juventus, colpaccio estivo? No: può arrivare già a gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Da quando si è concluso il calciomercato estivo non si può certo dire che anche le voci e le indiscrezioni siano finite. Anzi, paradossalmente, le novità di mercato in casa Juventus sono quasi aumentate. Alcune, di cui vi abbiamo già ampiamente parlato, sono solo suggestioni o addirittura vere e proprie bufale. Altre invece qualche fondo di verità ce l’hanno eccome. Non si può certo negare che in effetti questo sia un momento in cui, lontano dai riflettori del calciomercato, i dirigenti si muovono sotto traccia alla ricerca dei prossimi innesti. Anche perché gennaio non è poi così lontano e bisogna muoversi in anticipo.

La Juve non fa certo eccezione. Anzi, Fabio Paratici è solito intavolare molto tempo prima le trattative che poi vuole andare a chiudere in sede di mercato. Occhio dunque a quello che potrebbe succedere tra pochi mesi, quando aprirà la sessione di calciomercato invernale. Alla Vecchia Signora qualche intervento servirà e magari si punterà ad obiettivi che non si sono raggiunti in estate. Uno tra tutti pare rimanere sempre in cima alla lista dei desideri della Juventus: Houssem Aouar. Un nome che Paratici ha rincorso durante l’ultimo mercato e che sembrava poter tornare caldissimo in vista della prossima estate. Ma i tempi potrebbero anche accorciarsi.

Già perché, secondo le indiscrezioni giunte direttamente dalla Francia, la Juve sembrerebbe pronta a sferrare un assalto importante al centrocampista del Lione già a gennaio. E le voci arrivano da una fonte decisamente autorevole e molto attendibile: France Football. I colleghi francesi non sembrano avere dubbi: la Juventus fa sul serio per Aouar e farà un tentativo alla riapertura del prossimo mercato. Intanto Paratici ha stretto i rapporti con il Lione con l’affare De Sciglio: un’ulteriore carta da potersi giocare con i francesi. Quel che pare comunque certo è che il classe ’98 rimane un obiettivo molto concreto della Juve. Ma non solo lui. Sulla lista della spesa bianconera ci sarebbero infatti anche molti altri nomi illustri. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA