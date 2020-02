Nedved: “Grande serata, oggi comincia la parte decisiva della stagione”

TORINO – Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV nel pre partita di Lione-Juventus: “Sarà una grande serata, di quelle che piacciono a tutti, sia ai giocatori che ai tifosi. È bello essere qua, speriamo di avere abbastanza forze per fare bene. Le valutazioni arriveranno alla fine perché saremo valutati a fine stagione. Diciamo che siamo in linea rispetto a come volevamo essere. sul Siamo in corsa per tutte le competizioni, da oggi inizia la parte decisiva della stagione”.

Sul Lione: “Hanno fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che faranno stasera. Garcia è un ottimo allenatore, ha fatto molto bene anche in Italia e sicuramente ci metterà in difficoltà”.

Sull’approccio dei bianconeri: “La Juve deve fare la Juve.Ho visto i ragazzi molto concentrati. Sono consapevoli che le prestazioni in campo internazionale devono essere di alto livello. Gli chiediamo di avere voglia di fare bene