Calciomercato Juventus – Tenetevi forte: è esplosa una bomba clamorosa!

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, bomba a sorpresa dalla Spagna

NEWS MERCATO JUVE – C’è aria di rinnovamento in casa bianconera, soprattutto in prospettiva futura. Sono tantissime le indiscrezioni e le voci sia per quanto riguarda la guida tecnica (Sarri), sia per i prossimi movimenti di mercato della Vecchia Signora che potrebbero portare ad una importante rivoluzione. E in queste ultime ore sono arrivate altre grandissime notizie per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Totalmente a sorpresa infatti, un nuovo giocatore stellare sarebbe finito nel mirino della Vecchia Signora. La clamorosa bomba di mercato è esplosa in Spagna e si sta diffondendo rapidamente sul web: ecco di cosa si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE