Nedved: “Abbiamo cambiato molto ed era prevedibile tutto questo. Mi sento un punto di riferimento per i giovani”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Pavel Nedved, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Juve-Barca.

SULLA SQUADRA – ”Diciamo che le difficoltà erano prevedibili. Abbiamo cambiato molto in rosa e abbiamo un nuovo allenatore. Siamo partiti senza pre campionato, ci sono mancati dei giocatori importanti e si è visto. In Champions siamo partiti molto bene e stasera vedremo a che punto siamo”.

SUL POST DI RONALDO – “In questo momento non voglio entrare in questo discorso. So che sta attraversando delle difficoltà e in un momento come questo voleva essere in campo. Mi fermerei qui”.

SUI CAMBIAMENTI – “Sono sempre stato molto vicino alla squadra e le decisioni ce le scambiamo ogni giorno. Mi sento responsabile di tutto e anche un punto di riferimento per molti giovani che non si ricordano nemmeno che io giocassi. Credo di avere un bel rapporto e loro sanno che hanno una persona che puoi aiutarli a crescere”.

SULLA FORMAZIONE – “Mi piace, abbiamo giocatori molto bravi e giovani. Noi siamo una società che ha il dna vincente, dobbiamo affrontare tutte le stagioni così anche se sappiamo che non sarà per niente facile rivincere”.