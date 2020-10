Calciomercato Juventus, tempo scaduto: può essere addio a gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La stagione è appena agli inizi e ovviamente non bisogna dare giudizi affrettati. Come sempre la società bianconera valuterà ogni cosa con calma e lucidità. Di certo però, non si può dire che questo avvio della Juventus sia stato uno dei più brillanti. Andrea Pirlo ha iniziato il suo percorso e sembra avere le idee chiare sul suo progetto, ma alcune valutazioni su questo inizio non proprio convincente potrebbero coinvolgere anche le prossime strategie di calciomercato della Juventus. In poche parole, qualche bocciato potrebbe già esserci.

Tra i giocatori bianconeri più deludenti e anche criticati dai tifosi è senza dubbio Federico Bernardeschi. In molti si auguravano che il centrocampista classe ’94 potesse essere rigenerato dalla cura Pirlo dopo varie stagioni in chiaroscuro. La svolta però non pare essere proprio arrivata, anzi. E se ad alcuni (compreso Pirlo) va dato ancora del tempo per dimostrare il proprio valore, per Berna la situazione è decisamente diversa. La discriminante è proprio il fatto che l’ex Fiorentina è già da tempo nel mirino delle critiche a causa delle sue prestazioni.

Il tempo dunque potrebbe ormai essere scaduto per Bernardeschi. Tanto che, stando a quanto riportato da calciomercato.com, il jolly bianconero potrebbe essere messo sul mercato e lasciare Torino già a gennaio. Fabio Paratici infatti sarebbe disposto ad ascoltare offerte per il centrocampista azzurro, che per ora sembra avere ancora mercato. Bernardeschi avrà a disposizione ancora un paio di mesi per invertire il trend e cercare di imporsi e convincere con la maglia bianconera, altrimenti le porte del calciomercato per lui potrebbero aprirsi già il prossimo gennaio. Ma intanto, occhio anche al mercato in entrata. Rivoluzione bianconera in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA