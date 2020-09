Morata: “Qui mi sento a casa, per la Juve mi farei trovare sempre pronto. Da Pirlo ci sarà da imparare molto”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Alvaro Morata ha parlato del suo ritorno alla Juve: “Sono sempre stato legato a questa squadra e non vedo l’ora di ricominciare. Sono convinto di essere cresciuto molto in questi anni e sarà un percorso bellissimo. Per la Juve mi farei trovare sempre pronto. Questa è una famiglia, qui mi sento a casa e prometto che darò il massimo per aiutare la squadra. Tifosi? Sono contento del loro affetto e voglio ripagarli sul campo. Pirlo? Una delle esperienze migliori della mia vita averlo come compagno. Ci sarà tanto da imparare da lui, si vede già la sua mano in questa Juve. Ritorno? Non posso spiegare cosa ho provato quando mi ha contattato la Juve. Mi sono mancate molte cose: la gente, l’atmosfera che si respira qui…Sono stato bene ovunque, ma qui è diverso. Gol? Sarebbe bello segnare subito nell’ultimo stadio in cui sono andato a segno con la Juve, ma per ora penso solo a lavorare”.