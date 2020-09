Calciomercato Juventus, possibile affare pazzesco: i dettagli della trattativa

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Come vi abbiamo già confermato negli scorsi giorni, il calciomercato della Juventus non è ancora chiuso. Dopo Alvaro Morata infatti, l’intenzione di Paratici è quella di regalare ad Andrea Pirlo anche qualche altro rinforzo. Per la precisione, almeno un paio, ma molto dipenderà anche da chi la Juve riuscirà a piazzare in uscita. Sistemate alcune cessioni, gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi per piazzare qualche ultimo colpo ad effetto e, proprio a tal proposito, in queste ore è spuntata un’ipotesi clamorosa.

Tuttosport ha riportato un’idea che arriva dalla Spagna e che riguarda un nuovo possibile affare tra Juve e Barcellona. Stiamo parlando del possibile scambio tra Douglas Costa e Ousmane Dembelé. Un affare davvero grosso che coinvolgerebbe due giocatori in uscita dai rispettivi club, ma dalle grandissime potenzialità e in cerca di rilancio. Sia i bianconeri che i blaugrana preferirebbero vendere per incassare ma, se non dovessero riuscirci, negli ultimi giorni di calciomercato potrebbero pensare al super affare che accontenterebbe tutti. Ma su che basi si poggia questa trattativa?

Juventus e Barça starebbero pensando al prestito secco e alla pari dei due giocatori, un’ipotesi che non prevederebbe esborsi di denaro. Una buona soluzione per la Vecchia Signora, che con Dembelé avrebbe il nuovo esterno che sta pensando di acquistare (la prima scelta rimane sempre Federico Chiesa). Anche Sportmediaset.it conferma questa pista di mercato: “Barcellona e Juve avevano parlato di questo possibile scambio ai tempi della trattativa Pjanic-Arthur, adesso il tema è tornato d’attualità. Un gioco di prestiti che potrebbe “rigenerare” entrambi i giocatori e accontentare anche Pirlo e Koeman”. Staremo a vedere se la suggestione si trasformerà in qualcosa di concreto nei prossimi giorni. Ma non è ancora tutto. Altri rinforzi per il Maestro: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA