Morata, le cifre del ritorno alla Juve

TORINO- Ore caldissime per il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Quasi arenata la trattativa che avrebbe portato Edin Dzeko in bianconero, il club ha deciso di puntare tutto sul ritorno del centravanti spagnolo, che già domani potrebbe essere a Torino. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'Atletico Madrid si priverebbe del suo numero 9 in prestito oneroso (9 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro e la possibilità di rinnovare per un anno il prestito.