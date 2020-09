Morata, i tifosi dell’Atletico sui social: “Non te ne andare”

TORINO- Ore decisive per scoprire chi sarà il prossimo attaccante della Juventus. Visti i rallentamenti per l’arrivo di Dzeko, il club bianconero ha puntato con decisione sul ritorno di Alvaro Morata, che avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento. Una notizia che non è andata giù ai tifosi dell’Atletico Madrid che, preoccupati di perdere uno dei loro beniamini, hanno inondato i profili social del numero 9 e della moglie chiedendo loro a gran voce di rimanere. Ma attenzione perché in queste ultimissime ore sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato in casa bianconera. Colpo di scena improvviso, esplode la bomba: oltre a Morata può arrivare anche… >>>VAI ALLA NOTIZIA