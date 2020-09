Morata, con Ronaldo una coppia da 45 vittorie

TORINO- Con il ritorno a Torino, Alvaro Morata farà nuovamente coppia in attacco con Cristiano Ronaldo, suo compagno già ai tempi del Real Madrid per tre annate (2012/13, 2013/14 e 2016/17). Insieme, come riportato da Sky Sport, i due hanno giocato 62 gare, ottenendo 45 successi (73%), 11 pareggi e 6 sconfitte. 181 i gol realizzati dal Real Madrid in queste gare, che in 10 occasioni (10 vittorie) hanno visto entrambi finire nel tabellino dei marcatori. 1572 sono invece i minuti totali giocati insieme, con gli ultimi 6 in occasione della finale di Champions League del 2017 proprio contro la Juventus.