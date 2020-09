Moggi su Dybala: “L’anno scorso ha giurato amore per la maglia e quest’anno ha bussato alla cassa”

TORINO – L’ex ds della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni nei confronti di Paulo Dybala.

“Ritengo il giocatore elemento imprescindibile nell’economia del gioco bianconero, per la sua qualità e per l’imprevedibilità che riesce a dare a tutte le sue giocate. Le mie riserve sono solo sull’uomo che due anni or sono, dopo un campionato non certo esaltante, rifiutò il trasferimento al Tottenham – disse lui – “per amore della maglia bianconera”. Mentre quest’anno, dopo prestazioni a dir poco eccellenti, mette da parte l’amore per la maglia e batte cassa infischiandosi del contratto pluriennale che lo lega alla Juventus per ancora due anni: e da 7,5 milioni ne chiede 20”.