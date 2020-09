Calciomercato Juventus, forse ci siamo: “L’affare si chiude se…”

Calciomercato Juventus, ore decisive: ecco cosa potrebbe succedere a breve

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La telenovela del calciomercato della Juventus di quest’anno riguarda senza ombra di dubbio il colpo in attacco. Tutti ne parlano, tutti hanno un loro punto di vista e un loro favorito. E le opinioni sono varie: non c’è un fronte compatto e univoco che spinga più un nome rispetto ad un altro. In poche parole, c’è chi vede favorito Luis Suarez e chi invece Dzeko, mentre altri ancora rilanciano le candidature di Cavani e Morata. Difficile fare ordine in questo caos attaccanti, ma la Juve ha comunque fretta di consegnare a Pirlo il suo nuovo centravanti e la risposta definitiva dovrà arrivare entro stretto giro di posta. Stando a quanto riportato da Tuttosport, un nome su tutti sarebbe in pole position e le prossime ore potranno essere decisive per chiudere definitivamente la trattativa.

Secondo il quotidiano torinese infatti, la Juventus starebbe aspettando il via libera per Suarez: “Scatta l’ora dell’esame per avere il passaporto. L’attaccante uruguaiano spinge per i bianconeri: se arrivano i documenti, l’affare si chiude“. Ecco quanto riferisce Tuttosport, che poi aggiunge: “Dagli ambienti bianconeri e da quelli vicino a Suarez filtra un mix di fiducia e prudenza. Non è considerata una missione impossibile, ma nella migliore delle ipotesi si preannuncia una corsa contro il tempo. L’uruguaiano, però, vuole la Juventus a tutti i costi e si è già messo a disposizione dei suoi avvocati e della società bianconera per completare l’iter burocratico che in realtà aveva già iniziato anni fa. […] Una volta superato l’esame, dipenderà dai tempi della burocrazia. C’è ottimismo, ma di scontato non c’è ancora nulla. Suarez sta facendo il possibile e lo sta dimostrando con i fatti dal giorno in cui ha telefonato a Pavel Nedved trasmettendogli tutta la sua voglia di raggiungere i campioni d’Italia. Tutti motivi che spingono il dg bianconero Fabio Paratici ad aspettare Suarez e soprattutto i documenti per poterlo tesserare“. Come detto però, c’è anche chi va controcorrente, dando altre chiavi di lettura della questione.

Si passa infatti dall’ottimismo di Tuttosport al “grande pessimismo” di Rai Sport. Ecco quanto riferito dall’esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato in diretta su Raidue durante la Domenica Sportiva Estate: “Da quello che mi arriva e filtra dagli ambienti juventini, c’è grande pessimismo riguardo la situazione Suarez: pare infatti che le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana siano molto lunghe. Pirlo non vuole aspettare troppo tempo. La Juve ha dato dei tempi stretti al procuratore dell’attaccante: 7-10 giorni per sistemare tutto, altrimenti i bianconeri andranno dritti su Dzeko. In questo lasso di tempo infatti Napoli e Roma dovrebbero concludere la cessione di Milik ai giallorossi. Ad oggi, da Torino mi fanno capire che sia più Dzeko che Suarez. Per quanto riguarda Cavani ci sono stati dei tentativi, ma nulla di serio. Per Morata invece è impossibile: all’Atletico Madrid non interessano né Bernardeschi, né Douglas Costa”. Insomma, c’è chi spinge per Suarez e invece chi vede in pole position Dzeko: la verità si scoprirà quasi certamente entro questa settimana. Ma non è ancora tutto. Occhio infatti anche al mercato in uscita: ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni, ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA