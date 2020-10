TORINO – L’ex ds della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha affrontato diversi temi legati al suo ex club.

“Da Crotone a Kiev è cambiato poco, il valore delle squadre più o meno è simile, quindi andiamoci piano con i giudizi. Ma il fatto di aver messo quattro giocatori in difesa è già importante. Non sono stati incontrati grandi avversari, ma la squadra con il ritorno i Dybala e CR7 lotterà per il campionato”.