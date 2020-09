Milik, il passaggio alla Roma può sfumare

TORINO- Secondo quanto riportato da Sky Sport, il passaggio alla Roma di Arkadiusz Milik potrebbe sfumare. La trattativa tra Roma e Napoli starebbe per saltare per i motivi legati alle cifre economiche e ai diritti di immagine da riconoscere al giocatore. Notizia che coinvolge direttamente anche la Juventus, visto che salterebbe così l’arrivo di Edin Dzeko alla corte di Andrea Pirlo. Bianconeri che, nelle ultime ore, hanno però virato con decisione sul ritorno di Alvaro Morata. Ma attenzione perché in queste ultimissime ore sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato in casa bianconera. Colpo di scena improvviso, esplode la bomba: oltre a Morata può arrivare anche… >>>VAI ALLA NOTIZIA