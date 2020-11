Marocchi: “L’ingresso di Ronaldo ha condizionato gli altri giocatori”

TORINO – Giancarlo Marocchi, ex centrocampista bianconero e ora stimato opinionista, ha parlato del successo della Juventus sullo Spezia negli studi di Sky Sport: “Ho visto un’ottima Juve nel secondo tempo. L’ingresso in campo di Cristiano Ronaldo, poi, ha condizionato tutti gli altri giocatori. I bianconeri, da quel momento, sono stati molto attenti ad occupare con precisione gli spazi”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche alcune clamorose indiscrezioni di mercato in casa bianconera. Cristiano Ronaldo indica i prossimi colpi: “Ha fatto due nomi!” >>>VAI ALLA NOTIZIA