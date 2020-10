TORINO- Ai microfoni di Vanity Fair, Claudio Marchisio ha svelato da dove viene il suo soprannome di “Principino”: “Mi piaceva andare in discoteca con l’abito a 19 anni. Il soprannome nasce dal fatto che spesso mi presentavo anche alle sedute allenamento così. Ma non era un vezzo, quanto piuttosto il fatto che arrivavo direttamente dalla serata e dormivo tre ore in macchina nel parcheggio del centro sportivo”.