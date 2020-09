Mancini: “Pirlo sa che un allenatore viene giudicato ogni due giorni”

TORINO – In occasione del premio “Manlio Scopigno”, il ct Roberto Mancini ha parlato anche di Andrea Pirlo: “Lui ha abbastanza esperienza per capire come funziona in Italia. Ogni due giorni verrà giudicato, che sia in maniera positiva o negativa. Il lavoro dell’allenatore è questo, ci sono momenti più belli e momenti meno belli. La Juve penso sia la squadra con più qualità in Italia, anche se il campionato è appena iniziato”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una clamorosa indiscrezione di mercato in casa bianconera: all’improvviso esplode una bomba atomica, scambio folle! >>>VAI ALLA NOTIZIA