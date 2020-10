Maifredi: “La Juve passerà il girone di Champions anche schierando la Primavera”

TORINO – L’ex allenatore della Juve Gigi Maifredi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato sia del suo passato, ma anche della nuova squadra di Andrea Pirlo.

“Io ho sbagliato a non accettare alla Juve i tre anni che mi avevano proposto, ero troppo sicuro di me stesso. Pensavo mi dessero un campionato di transizione, quello che sta vivendo Andrea Pirlo. Pirlo è stato un po’ adottato dalla società e dall’Italia intera per quello che ha dato alla Nazionale. Tutti aspettavano il mio errore: quello che è arrivato in Supercoppa contro il Napoli. Fino alla 20^ giornata campionato ero primo o secondo con la mia Juve. Andrea ha preso in mano una squadra che vince da nove stagioni, ha Ronaldo, ha una squadra consolidata. Doveva dare qualcosa in più e non l’ha data: ho visto l’impegno a verticalizzare, ma non c’è stata questa capacità. Quando sento Pirlo dire ‘Noi siamo giovani’ non mi trova concorde: solo Chiesa e Kulusevski sono nuovi in Champions, ma sono giocatori già esperti. Ma la Juve passa il turno anche facendo giocare la Primavera, per quello che è il livello delle altre formazioni del girone.”