News Juve – Mercato, nessun ripensamento: è deciso, sarà addio!

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Come vi stiamo raccontando ormai da qualche tempo, in casa Juventus si stanno valutando parecchie situazioni anche in vista del prossimo mercato. Non è un mistero che alla Continassa ci siano delle questioni irrisolte che meritano attenzione e che dovranno presto essere affrontate. La più spinosa, senza dubbio, riguarda il futuro di Paulo Dybala, giusto per fare l’esempio più eclatante. Ma ce ne sono anche delle altre. E vanno trovate soluzioni il prima possibile.

Un’altra di queste situazioni ancora in bilico è quella riguardante Sami Khedira, che la Juve si trascina sin dalla scorsa estate. La Vecchia Signora la aveva messo sul mercato, senza riuscire però a trovare acquirenti. Per lui dunque si è aperta l’ipotesi di svincolo (soluzione adottata anche con altri giocatori in uscita nello scorso mercato). Ma questa volta è stato il giocatore a mettersi di traverso, rifiutando categoricamente questa soluzione. Ecco dunque che la società si è trovata costretta a prendere una dura decisione.

Khedira infatti è stato messo fuori rosa e ad oggi non ci sarebbe nessuna marcia indietro: come confermato anche da calciomercato.com, la Juventus non prende assolutamente in considerazione l’idea di un reintegro. Pirlo ha fatto capire chiaramente al tedesco che non fa parte del suo progetto tecnico e lui continua ad allenarsi in disparte e separato dal resto del gruppo. Il contratto in scadenza nel 2021 è una sentenza, la garanzia dell’addio a fine stagione. Ma la Juve starebbe continuando a lavorare per cercare di cedere Khedira (praticamente regalando il cartellino) già a gennaio, nell’intento di risparmiare su un contratto molto pesante. Nelle scorse settimane si è vociferato di alcuni club che potrebbero essere interessati al giocatore, che però dovrà ridimensionare anche le sue richieste economiche vista l’età e una condizione fisica sempre molto precaria. La Juve ci spera e ci lavora. Nel frattempo però, occhio anche al mercato in entrata. La rivoluzione bianconera infatti è in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA