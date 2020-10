Lucescu: “Spero in una grande partita. Pirlo? Non sarà facile per lui, ma ha alle spalle un club importante”

TORINO- Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus: “In campo vanno i giocatori e saranno loro a far vedere cosa hanno imparato in questi giorni. Per noi è stato difficile preparare questa partita in poco tempo, visti i molti impegni delle nazionali. Spero in una grande partita. Pirlo? Ho parlato con lui e Baronio quando sono arrivati alla Juve. Gli ho detto che sarà un cammino difficile e dovrà essere bravo a superare i momenti di difficoltà che incontrerà. Sta imparando molto, ha società e dirigenti molto vicini a lui. Poi ha alle spalle un club importante, che ha vinto gli ultimi 9 campionati”.