TORINO- In questi giorni, per il vice-Morata, si era fatto anche il nome di Fernando Llorente, che avrebbe fatto ritorno alla Juventus dopo 5 anni dal suo addio. Come riportato da Sky Sport, però, non ci sarà nuovamente occasione di vedere lo spagnolo in forza ai campioni d’Italia: Il giocatore sarebbe infatti vicino alla firma con lo Spezia, che sta limando gli ultimi dettagli riguardo lo stipendio.