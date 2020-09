Calciomercato Juventus, intreccio pazzesco: Paratici pensa al colpaccio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, Fabio Paratici starebbe pensando di fare un ultimo grande colpo di calciomercato prima del termine della sessione. Certo, prima c’è bisogno di cedere. Poi però ci potrebbe essere spazio per un altro acquisto importante. E in queste ore si starebbe delineando uno scenario interessante. Un intreccio pazzesco, che potrebbe portare appunto all’ultimo botto di mercato.

La Juventus infatti si sarebbe fatta avanti concretamente per Joaquin Correa della Lazio. Potrebbe essere una valida scelta sia come quarta punta che come esterno offensivo, anche se convincere Lotito non sarà facile. Stando a quanto riportato da Repubblica.it, l’agente dell’argentino starebbe lavorando per portare il Tucu in bianconero, con la Juve che avrebbe già pronto il piano, simile a quello per Morata. Prestito biennale con obbligo di riscatto a 50 milioni. E intanto la Lazio starebbe valutando eventuali sostituti, come ad esempio Julian Draxler. Ma l’intreccio potrebbe farsi ancor più fitto.

Già perché, se la Lazio decidesse di rifiutare ogni avanche per Correa mollando così le alternative, la Juve potrebbe tuffarsi proprio su una di queste. Come riferisce Tuttosport infatti, in casa bianconera sarebbe rispuntato anche il nome proprio di Draxler. Anche in questo caso, l'idea sarebbe stata già delineata: uno scambio con il PSG tra il tedesco e Douglas Costa, sempre in uscita dalla Juventus. Lavori in corso: Paratici valuta il colpaccio finale, ma non solo.