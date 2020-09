TORINO- La Juventus, per completare la propria rosa, è in cerca di un centravanti che possa rimpiazzare Alvaro Morata in caso di bisogno. Difficile arrivare a Kean, mentre più facile appare l’ipotesi del ritorno a Torino di Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo, come spiegato da Tuttosport, potrebbe svincolarsi dal Napoli e firmare un contratto con i bianconeri da 4,8 milioni di euro lordi l’anno.