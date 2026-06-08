A margine del Festival della Serie A, l’ex attaccante Giampaolo Pazzini, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, dove ha commentato l’addio di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Le cose bisognerebbe saperle da dentro. Mi ha un po’ stupito, pensavo potessero andare avanti, mi sembra che la Juve ci abbia provato e pensavo che potesse continuare vista la stima di Spalletti, ma non è stata così. È una perdita importante per Spalletti che ora deve trovare un attaccante di livello. Sorloth? È un profilo che mi piace, ha fatto bene in Spagna, è un giocatore fisico che è quello che ha richiesto Spalletti. Chiaro che arriva da un campionato diverso, ma è valido”.