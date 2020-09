TORINO- Come riferito da TMW, l’Inter è al lavoro per blindare Lautaro Martinez con un rinnovo di contratto fino al 2025. Il club nerazzurro punta ancora molto sull’argentino e non ha intenzione di cederlo, nonostante l’interesse delle altre big europee. In fase di studio anche una clausola anti-Juve, che il club nerazzurro vorrebbe inserire nel contratto per un valore di almeno 170 milioni di euro.