L’Atalanta prepara l’offerta per Romero

TORINO – L'Atalanta di Gasperini ha messo gli occhi sul difensore della Juve Romero che, ha militato nel Genoa nella passata stagione. Il club bergamasco sarebbe pronto ad affondare il colpo e stando a quanto riportato da Tuttosport, la Dea arriverebbe ad ordire circa 3 milioni per il prestito oneroso, più riscatto fissato a 15 milioni. La distanza però è ancora ampia, con il club della Continassa che ne chiede almeno 25.