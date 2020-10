La moviola di Dinamo Kiev-Juventus: Hategan fiscale ma preciso

TORINO – La Juventus di Andrea Pirlo inizia il suo cammino in Champions League da Kiev. Il match tra la Dinamo e la Vecchia Signora scorre senza troppi intoppi. Praticamente inesistenti le situazioni dubbie e nel complesso buona la direzione di Hategan. Il fischietto rumeno tende a lasciar correre il meno possibile, sanzionando anche contatti trascurabili. Tre cartellini gialli sollevati nei confronti dei bianconeri, tutti da manuale ad eccezione di quello rifilato a Bentancur. Dunque prestazione positiva per Ovidiu Hategan, anche se la partita non si è mai inceppata in particolari nervosismi. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria in Champions, è arrivata una clamorosa notizia di mercato in casa bianconera. A gennaio possibile colpo da brividi: lo ha chiesto Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA