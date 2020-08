La Juve prova ad inserire Higuain per Chiesa

TORINO – In attesa di capire come si concluderà il mercato bianconero, dalle parti della Continassa si stanno monitorando tutte le situazioni vantaggiose di mercato. Uno degli obiettivi che resta sempre in orbita, porta il nome di Federico Chiesa, talento della Fiorentina, sul quale però c è la forte concorrenza degli altri club di A. In queste ore però, la dirigenza della Continassa sarebbe ritornata alla carica, pensando di inserire l’argentino Gonzalo Higuain, come contropartita tecnica.