Calciomercato Juventus, Pirlo alza la voce: ora vuole altri 5 colpi grossi!

Calciomercato Juventus, Pirlo aspetta altri 5 colpi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – A gennaio Dejan Kulusevski, poi il super scambio Pjanic-Arthur Melo, infine la sorpresa McKennie. Non male per ora il calciomercato della Juventus, ma siamo ovviamente solo all’inizio. Anzi, i veri colpi grossi devono ancora arrivare e la dirigenza lo sa bene. Come lo sa bene anche Andrea Pirlo che, nonostante sia arrivato da pochissimo e non abbia l’esperienza di un top manager mondiale, si è fatto sentire eccome e ha fatto capire ai vertici societari quali siano le sue necessità sul mercato. Per prima cosa bisognerà piazzare i tantissimi esuberi, sia per fare cassa e risparmiare su alcuni ingaggi pesanti, sia per fare posto per l’arrivo dei prossimi nuovi acquisti. Ma quanti e quali saranno i colpi in arrivo durante questa sessione di calciomercato della Juve?

Basta fare due conti e il risultato che esce è 5. Come minimo. Se infatti il reparto dei centrali di difesa è assolutamente coperto e anche molto lungo, la stessa cosa non si può dire degli esterni difensivi, dove manca una pedina a destra e una a sinistra. Poi un altro centrocampista di caratteristiche differenti a quelli già in rosa e infine due punte da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In poche parole: due terzini, un centrocampista e due attaccanti. La priorità al momento paiono essere gli attaccanti, anche vista l’indisponibilità della Joya per l’inizio della stagione. Ma, da qui al termine del mercato, Pirlo si aspetta almeno questi 5 ulteriori rinforzi per riuscire a schierare in campo la sua Juventus, proprio per come se l’è immaginata lui. Ma andiamo ancor più nello specifico. Al netto delle cessioni e dei prossimi colpi in arrivo, ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA FORMAZIONE