TORINO- L’avventura di Sami Khedira alla Juventus è giunta ai titoli di coda. Il club bianconero non vuole più puntare sul numero 6, visto l’alto ingaggio percepito (6 milioni netti) e la forma fisica non rassicurante. Come riportato dalla stampa tedesca, nel futuro del centrocampista potrebbe esserci un ritorno allo Stoccarda, che ha già preso informazioni. Prima, però, bisognerà trovare l’accordo per la rescissione del contratto, che al momento non appare vicino.