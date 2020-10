Khedira: allenamento in gruppo, ma non verrà convocato. Qual è il suo futuro?

TORINO – Nell’allenamento di rifinitura di quest’oggi, svolto dalla Juventus in vista del big match di domani sera contro il Barcellona, era presente anche Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non sarà tra i convocati, in quanto fuori dalla lista Champions, ma ha comunque voluto augurare l’in bocca al lupo ai suoi compagni. Per quanto riguarda il futuro, il numero 6 ancora non sarebbe intenzionato ad accettare una rescissione del contratto, vedendosi così destinato ad un anno di tribuna. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato in casa bianconera. Doppia bomba, in Spagna sognano: si parla di due scambi totalmente folli! >>>VAI ALLA NOTIZIA