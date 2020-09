TORINO- La Juventus ha scelto Moise Kean come vice-Morata. Il ragazzo, che all’Everton non trova lo spazio desiderato, avrebbe già aperto al suo ritorno a Torino e, nelle ultime ore, anche il club britannico avrebbe aperto alla sua cessione. Come riportato dal Corriere di Torino, un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, potrebbe bastare al classe 2000 per rivestire la maglia bianconera.