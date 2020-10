Juventus-Verona 1-1: una magia di Kulusevski evita la sconfitta

TORINO – Secondo pareggio consecutivo in campionato per la Juventus, che allo Stadium non va oltre l’1-1 con il Verona. Ospiti di casa pericolosi per larghi tratti della partita, fino al gol messo a segno dall’ex Favilli al 60′. Pirlo, sotto di un gol, decide di lanciare in campo Kulusevski e la gara cambia completamente. Lo svedese, con una magia personale, trova l’1-1, rendendo più vivace la manovra offensiva bianconera. La squadra di Pirlo può recriminare contro la sfortuna per le traverse di Dybala e Cuadrado, oltre al gol annullato a Morata per fuorigioco millimetrico. Nove punti in classifica dopo 5 giornate e vetta ancora lontana. Ma attenzione perché, proprio dopo la partita, sono arrivate anche altre clamorose novità in casa bianconera. Addio Dybala? Spunta una nuova ipotesi pazzesca! >>>VAI ALLA NOTIZIA