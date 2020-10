Calciomercato Juventus, addio a Dybala? Spunta un’ipotesi pazzesca!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Da mesi ormai in casa bianconera tiene banco il caso Dybala. Nonostante la situazione si trascini avanti da moltissimo tempo, sembrano non essere stati fatti praticamente passi avanti. La Joya aspetta il rinnovo, lo vorrebbe, ma alle sue condizioni. Che sono sia economiche che tecniche. La richiesta dell’argentino è di un ingaggio che sia secondo solamente a quello di Cristiano Ronaldo (superiore dunque ai 10/11 milioni di euro a stagione) ma anche di un ruolo centrale nel progetto bianconero. Proprio da questo punto di vista, Dybala sembra aver mal digerito alcune scelte di Pirlo nelle ultime uscite.

Cose che possono succedere, nulla di particolarmente grave. Ma la situazione di stallo tra le parti continua ad esserci. E, in assenza di progressi, inizia a preoccupare seriamente tutto l’ambiente bianconero. Tanto che l’ottimismo di qualche tempo fa sta progressivamente lasciando spazio a parecchi dubbi sul futuro di Paulo Dybala alla Juventus. E le voci di calciomercato tornano fortemente di moda intorno al numero 10 bianconero. Nei gironi scorsi vi abbiamo raccontato del pressing del Chelsea ma anche del pericolo rappresentato da Marotta, che farebbe carte false pur di portarlo sulla sponda nerazzurra di Milano. Ma adesso sta circolando una voce nuova e assolutamente pazzesca.

A riportare la "folle" ipotesi è stato Don Balon, sempre molto attento alle vicende del calciomercato internazionale. Secondo il noto portale spagnolo, arrivati a questo punto la Juventus sarebbe disposta cedere Dybala al Real Madrid per una cifra che si aggirerebbe intorno addirittura ai 100 milioni di euro. Ma la suggestione più clamorosa riguarderebbe il sostituto della Joya che la Juve avrebbe già individuato. Con i soldi della cessione di Dybala infatti, i bianconeri sarebbero pronti a sferrare l'assalto a Mohamed Salah del Liverpool. Uno scenario decisamente clamoroso e che, almeno per il momento, pare davvero complicatissimo. Quel che è certo però è che intanto la telenovela Dybala va avanti.