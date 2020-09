Juventus under19, Da Graca stende l’Empoli con una doppietta

TORINO- Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto alla prima giornata con l’Atalanta, la Juventus under19 centra il primo successo del suo campionato. I bianconeri sbancano il campo dell’Empoli con il risultato di 2-0, trascinati da uno straripante Marco Da Graca, autore di entrambe le reti dell’incontro. Il ragazzo sale così a quota tre reti in campionato e si candida come minaccia principale per il Milan, prossimo avversario il 3 ottobre.