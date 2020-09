Juventus-Sampdoria, le pagelle di Di Livio: McKennie è ovunque, Ronaldo impreciso

TORINO- Riparte il campionato e la Juventus riprende con una vittoria. Alla prima di Pirlo come allenatore bianconero sono Kulusevski e Bonucci a regalare i tre punti alla squadra, per lunghi tratti padrona del gioco e mai parsa veramente in difficoltà. Questi i voti di Cristiano Ronaldo e compagni:

SZCZESNY 6.5: mai veramente impegnato dagli attaccanti doriani nel primo tempo, bravissimo nel finale di gara quando, con un riflesso felino, nega ad Ekdal il gol di testa su angolo.

DANILO 6: gioca in una posizione per lui inedita e alcune sbavature sono inevitabili. Nel complesso, però, riesce a metterci una pezza.

BONUCCI 7: primo regista di questa squadra, i suoi lanci sono sempre un ottimo modo per avviare l’azione offensiva. Difensivamente è una sicurezza e il gol del 2-0 sugella una grande prestazione.

CHIELLINI 6: anche lui controlla bene e non soffre particolarmente gli attacchi avversari. (Dall’81’ DEMIRAL s.v.)

CUADRADO 6.5: passano gli allenatori ma lui resta sempre un punto di riferimento di questa squadra. Riportato in posizione più avanzata è più pericoloso in fase offensiva. Non dimentica però i movimenti imparati nel suo anno da terzino, dando sempre una mano dietro. (Dal 77′ BENTANCUR s.v.)

RABIOT 6.5: con l’assenza di un vero e proprio regista a centrocampo è lui a toccare il maggior numero di palloni in quella zona. Bravo poi anche in fase di non possesso, formando una vera e propria diga con il compagno di reparto.

McKENNIE 7: parte con qualche errore, poi mette da parte la timidezza e corre ad azzannare qualsiasi avversario capiti dalle sue parti.

FRABOTTA 6: lanciato a sorpresa da titolare, anche lui parte piano per poi accendersi nella ripresa, quando i suoi cross sono sempre una spina nel fianco della difesa ospite. (DAL 66′ DE SCIGLIO 5.5: meno positivo di Frabotta, nessuno squillo particolare).

RAMSEY 6.5: ripescato dopo le voci di un addio delle scorse settimane, gioca una signora partita. Bene in fase di pressing, dove recupera diversi palloni pericolosi. Bravo anche quando si tratta di far partire l’azione dai suoi piedi.

KULUSEVSKI 7: buona la prima in bianconero. Punto di riferimento offensivo, cerca sempre il dialogo con Ronaldo e offre una soluzione anche quando c’è da difendere. Il gol che sblocca la gara, poi, è un vero e proprio gioiello. (Dall’81’ DOUGLAS COSTA s.v.)

RONALDO 5.5: la ricerca ossessiva del gol lo porta a sbagliare molto. Nel primo tempo si mangia un rigore in movimento non da lui, sfortunato invece quando prende la traversa. Uno come lui, però, può e deve dare molto di più.

PIRLO 6.5: la sua Juve è una squadra che gioca a viso aperto, sempre in cerca del gol. Quando c'è da difendere, però, non si scompone e lo fa con ordine, senza soffrire particolarmente. Si vede già in parte il pensiero del tecnico e, se questo è solo l'inizio, ci sarà da divertirsi.