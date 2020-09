Calciomercato Juventus, rebus attacco: 2 novità pazzesche su Suarez e…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – E’ iniziata ufficialmente la stagione della Juventus, ma Andrea Pirlo non ha potuto disporre del suo nuovo attaccante. Il ritardo sul fronte Dzeko si sta facendo sempre più pesante: la Juve è impaziente e vorrebbe chiudere nelle prossime ore. Il via libera però ancora non arriva. E, nel frattempo, arrivano altre grosse novità di mercato per quanto riguarda il reparto offensivo bianconero. Due in particolare.

La prima riguarda Luis Suarez, che per lungo tempo è stato l’oggetto del desiderio della Vecchia Signora e dei tifosi bianconeri. Il Pistolero acquisirà la cittadinanza italiana, ma con ogni probabilità il suo approdo a Torino è da escludere. Almeno per il momento. Già perché, stando a quanto riportato da calciomercato.it, il colpo Suarez rimane un’ipotesi plausibile per il mercato di gennaio. Il bomber uruguaiano ha mantenuto ottimi rapporti con i bianconeri e, se non trovasse sistemazione subito, potrebbe essere il grande rinforzo della Juve nel mercato invernale. E per l’immediato invece?

Sempre secondo alcune indiscrezioni rivelate da calciomercato.it, se entro lunedì non dovesse sbloccarsi definitivamente l’affare Dzeko, la Juventus potrebbe decidere di tuffarsi su altri nomi. “Il ds Paratici oggi ha già fatto sapere di aver riallacciato i contatti per Olivier Giroud. Un modo per smuovere le acque, certo, ma anche una pista concreta di cui si è già parlato nelle scorse settimane, che può tornare di grande attualità”, scrive calciomercato.it. Per ora, almeno da quanto ci risulta, la Juve starebbe pensando sempre e solo ad Edin Dzeko, convinta che alla fine la trattativa andrà in porto. Ma il tempo stringe e le sorprese a questo punto non possono essere escluse a priori. Le prossime 24/48 ore saranno determinanti. Nel frattempo però la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA