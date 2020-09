Juventus-Sampdoria 3-0: buona la prima per Pirlo

TORINO- La carriera di Andrea Pirlo come allenatore parte con un successo. All’Allianz Stadium la sua Juventus riesce ad avere ragione della Sampdoria con il risultato di 3-0, firmato dalla prima rete in bianconero di Dejan Kulusevski, dal gol in mischia di Leonardo Bonucci e dal solito Ronaldo, conquistando i primi tre punti della stagione. Juve che ha giocato a viso aperto come vuole il suo mister, difendendo poi con ordine e non mostrando particolari segni di difficoltà. Sugli scudi il neo acquisto McKennie, uomo ovunque a centrocampo, così come Aaron Ramsey, apparso tutt’altro giocatore rispetto all’annata passata. Ma attenzione perché, dopo la prima grande vittoria, sono arrivate anche alcune enormi novità di mercato in casa bianconera. Rebus attacco: ora stanno circolando due notizie clamorose su Suarez e… >>>VAI ALLA NOTIZIA