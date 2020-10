Juventus-Napoli, la formazione ufficiale dei bianconeri

TORINO – La Juventus ha da poco ufficializzato la formazione ufficiale per la partita di questa sera che si sarebbe dovuta giocare contro il Napoli. Pirlo conferma il 3-4-1-2, con Szczesny tra i pali, dietro la difesa formata da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo Arthur e Bentancur rilevano Rabiot (squalificato) e McKennie, con Kulusevski e Cuadrado sugli esterni. In avanti, davanti al trequartista Ramsey, scelti Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre grandissime novità per il mercato bianconero, ora cambia di nuovo tutto. Ultim’ora Sky Sport, Juve scatenata: Paratici pronto a chiudere addirittura tre affari sul fotofinish! >>>VAI ALLA NOTIZIA